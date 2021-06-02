Форвард «Каролины» Свечников высказался об игре Василевского во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Тампы»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал игру своего соотечественника, вратаря «Тампы» Андрея Василевского во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (1:2).

«Мы все знаем, что это один из лучших вратарей в мире. Забить ему тяжело. Наверное, надо постараться залезть ему под кожу и бросать еще чаще», — цитирует официальный сайт НХЛ Свечникова.

Василевский отразил 28 из 29 бросков «Каролины» и стал первой звездой матча. Свечников — автор единственной шайбы «Харрикейнз», он стал третьей звездой встречи.

«Тампа» ведет в серии против «Каролины» со счетом 2-0. Третий матч состоится 4 июня.