Форвард «Каролины» Свечников высказался об игре Василевского во втором матче серии плей-офф НХЛ против «Тампы»
08:27
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал игру своего соотечественника, вратаря «Тампы» Андрея Василевского во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (1:2).
«Мы все знаем, что это один из лучших вратарей в мире. Забить ему тяжело. Наверное, надо постараться залезть ему под кожу и бросать еще чаще», — цитирует официальный сайт НХЛ Свечникова.
Василевский отразил 28 из 29 бросков «Каролины» и стал первой звездой матча. Свечников — автор единственной шайбы «Харрикейнз», он стал третьей звездой встречи.
«Тампа» ведет в серии против «Каролины» со счетом 2-0. Третий матч состоится 4 июня.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/tampa-snova-obygrala-karolinu/c-325133920
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