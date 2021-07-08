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Кучеров: «В этом году дали «Везину» кому-то из «Вегаса», в прошлом году кому-то еще, но Василевский — лучший»

07:48
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заявил, что его партнеру по команде Андрею Василевскому несправедливо не вручили «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ в регулярном чемпионате — прим. «СЭ»).

«Я каждый день говорил ему: «Васи, ты — MVP, ты — лучший». В этом году они дали «Везину» этому парню из «Вегаса», как его там... В прошлом году «Везину» тоже дали кому-то другому. Полная ерунда. Васи выиграл два Кубка Стэнли подряд, стал MVP в этом плей-офф. Этот парень... Черт возьми, он лучший. Он все показал сегодня, оставил нас в игре», — приводит журналист Джо Смит у себя в Twitter слова Кучерова.

В 2020 году «Везина Трофи» получил Коннор Хеллебайк, в 2021 — Марк-Андре Флери. Василевский выигрывал награду один раз в карьере в 2019 году.

Сегодня, 8 июля «Тампа» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, а Василевский был признан самым ценным игроком по итогам плей-офф.

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Иван Торопцев все материалы автора

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