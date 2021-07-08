Кучеров: «Фанаты «Монреаля» радовались, будто выиграли Кубок Стэнли. Их финал был в прошлом раунде»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров после победы в Кубке Стэнли вспомнил о поведении болельщиков «Монреаля» в четвертом матче финальной серии (4-1). «Канадиенс» выиграли четвертую встречу в овертайме.

«Болельщики в Монреале вели себя так, как будто выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы шутите? Их финал был в прошлом туре», — приводит журналист Крис Джонсон в Twitter слова Кучерова.

«Тампа» второй год подряд стала победителем Кубка Стэнли.