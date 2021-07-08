Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров: «Фанаты «Монреаля» радовались, будто выиграли Кубок Стэнли. Их финал был в прошлом раунде»

07:34
Теги:

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров после победы в Кубке Стэнли вспомнил о поведении болельщиков «Монреаля» в четвертом матче финальной серии (4-1). «Канадиенс» выиграли четвертую встречу в овертайме.

«Болельщики в Монреале вели себя так, как будто выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы шутите? Их финал был в прошлом туре», — приводит журналист Крис Джонсон в Twitter слова Кучерова.

«Тампа» второй год подряд стала победителем Кубка Стэнли.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Быстров назвал арбитра матча Англия — Дания словом из трех букв
Стерлинг — дайвер: мемы после решающего пенальти в матче Англии и Дании
Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей