Кучеров: «Фанаты «Монреаля» радовались, будто выиграли Кубок Стэнли. Их финал был в прошлом раунде»
07:34
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров после победы в Кубке Стэнли вспомнил о поведении болельщиков «Монреаля» в четвертом матче финальной серии (4-1). «Канадиенс» выиграли четвертую встречу в овертайме.
«Болельщики в Монреале вели себя так, как будто выиграли последний матч Кубка Стэнли. Вы шутите? Вы шутите? Их финал был в прошлом туре», — приводит журналист Крис Джонсон в Twitter слова Кучерова.
«Тампа» второй год подряд стала победителем Кубка Стэнли.
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