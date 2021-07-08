Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21. Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Российский голкипер в этом плей-офф 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сегодня в пятом матче финальной серии «Тампа» переиграла «Монреаль» (1:0) благодаря 22 сэйвам Василевского и выиграла серию — 4-1.

YOUR 2021 CONN SMYTHE TROPHY WINNER, ANDREI VASILEVSKIY ? #StanleyCup pic.twitter.com/Z6GiPkjoPB — NHL (@NHL) July 8, 2021

Также среди финалистов в число претендентов на награду входили Кэри Прайс («Монреаль»), Никита Кучеров («Тампа») и Тайлер Тоффоли («Монреаль»).