Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли
06:03
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21. Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.
Российский голкипер в этом плей-офф 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сегодня в пятом матче финальной серии «Тампа» переиграла «Монреаль» (1:0) благодаря 22 сэйвам Василевского и выиграла серию — 4-1.
Также среди финалистов в число претендентов на награду входили Кэри Прайс («Монреаль»), Никита Кучеров («Тампа») и Тайлер Тоффоли («Монреаль»).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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