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Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли

06:03
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21. Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Российский голкипер в этом плей-офф 5 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сегодня в пятом матче финальной серии «Тампа» переиграла «Монреаль» (1:0) благодаря 22 сэйвам Василевского и выиграла серию — 4-1.

Также среди финалистов в число претендентов на награду входили Кэри Прайс («Монреаль»), Никита Кучеров («Тампа») и Тайлер Тоффоли («Монреаль»).

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Евгений Козинов все материалы автора

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