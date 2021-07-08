Губерниев назвад «Тампу» королями НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли. В составе победителей выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

«Василевский, Кучеров и Сергачев — двукратные обладатели Кубка Стэнли! «Тампа» — короли НХЛ!» — написал Губерниев в Telegram.

«Тампа» победила «Монреаль» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4-1. Российский вратарь Андрей Василевский был признан лучшим игроком плей-офф НХЛ сезона-2020/21.