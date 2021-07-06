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Кучеров попал под силовой прием на первых минутах четвертого матча серии с «Монреалем». Видео

03:33
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«Тампа» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Монреалем».

На первых минутах встречи форвард «Канадиенс» Пол Байрон совершил силовой прием на нападающем «Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей