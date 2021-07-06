Соцсети НХЛ отреагировали на выход Романова: «Царь здесь»

Защитник «Монреаля» Александр Романов сыграет в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

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Романов провел два матча в плей-офф и не набрал очков. В 54 играх регулярки защитник набрал 6 (1+5) очков.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.