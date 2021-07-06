Соцсети НХЛ отреагировали на выход Романова: «Царь здесь»
03:21
Защитник «Монреаля» Александр Романов сыграет в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».
НХЛ в Instagram отреагировал на выход 21-летнего россиянина: «Царь здесь».
Романов провел два матча в плей-офф и не набрал очков. В 54 играх регулярки защитник набрал 6 (1+5) очков.
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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