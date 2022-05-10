«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в четырех матчах и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.

В составе «Эвеланш» победную шайбу забросил Валерий Ничушкин, у «Предаторз» дубль оформил Яков Тренин.

Счет в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», который первым в этом розыгрыше Кубка Стэнли вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. В следующей стадии «Эвеланш» встретится с победителем серии «Миннесота» — «Сент-Луис» (2-2).

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Бураковски — 1 (Комфер, Байрам), 1:56 — 0:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 18:59 — 1:1. Макар — 3 (Комфер), 33:33 — 1:2. Тренин — 3 (Сиссонс, Жанно), 36:49 — 2:2. Форсберг — 1 (Экхольм, Дюшен), 43:58 — 3:2. Тэйвз — 3 (Э. Джонсон, Бураковски), 48:55 — 3:3. Ничушкин — 2 (Макар, Бураковски), 52:02 — 3:4. Маккиннон — 5 (бол., п.в., Макар), 59:04 — 3:5.

Вратари: Ингрэм (58:08 — 58:35, 58:56 — 59:04) — Францоуз.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (6+12+13) — 38 (13+11+14).

Наши: Тренин (15.31/4/-1) — Ничушкин (20.29/6/0).

10 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 188 зрителей.

Счет в серии 0-4