«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в четырех матчах и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Колорадо» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.
В составе «Эвеланш» победную шайбу забросил Валерий Ничушкин, у «Предаторз» дубль оформил Яков Тренин.
Счет в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», который первым в этом розыгрыше Кубка Стэнли вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. В следующей стадии «Эвеланш» встретится с победителем серии «Миннесота» — «Сент-Луис» (2-2).
ROUND 2 HERE WE COME!#FindAWay #GoAvsGo pic.twitter.com/WZA7NI7S7M— Colorado Avalanche (@Avalanche) May 10, 2022
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Нэшвилл» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Бураковски — 1 (Комфер, Байрам), 1:56 — 0:1. Тренин — 2 (Сиссонс), 18:59 — 1:1. Макар — 3 (Комфер), 33:33 — 1:2. Тренин — 3 (Сиссонс, Жанно), 36:49 — 2:2. Форсберг — 1 (Экхольм, Дюшен), 43:58 — 3:2. Тэйвз — 3 (Э. Джонсон, Бураковски), 48:55 — 3:3. Ничушкин — 2 (Макар, Бураковски), 52:02 — 3:4. Маккиннон — 5 (бол., п.в., Макар), 59:04 — 3:5.
Вратари: Ингрэм (58:08 — 58:35, 58:56 — 59:04) — Францоуз.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (6+12+13) — 38 (13+11+14).
Наши: Тренин (15.31/4/-1) — Ничушкин (20.29/6/0).
10 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 188 зрителей.
Счет в серии 0-4
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|7
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|3
|1.36
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63