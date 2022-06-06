Кожевников считает «Тампу» фаворитом в серии с «Рейнджерс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Тампы-Бэй» над «Рейнджерс» (3:2) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

«Тампа» — опытная команда. Я говорил, что третий матч будет решающим. И сейчас, конечно, с точки зрения психологии преимущество у «Тампы». Да и в целом сейчас можно сказать, что у «Лайтининг» преимущество. Они выглядят фаворитами в этой паре», — сказал Кожевников «СЭ».

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет в Тампе 8 июня.