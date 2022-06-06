Двухкратный олимпийский чемпион отметил игру российских игроков в серии между «Тампой» и «Рейнджерс»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о российских игроках в НХЛ.

«НХЛ — молодцы! Ну, какие санкции могут быть к нашим игроком? Российские игроки в НХЛ одни из лучших. Они на первых ролях! Вон Панарин две голевые отдал в матче против «Тампы», Кучеров забил, да еще и наши вратари зажигают. НХЛ — это бизнес, а для них этот главное», — сказал Кожевников «СЭ».

«Тампа» в ночь на понедельник дома победила «Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

В составе «Тампы» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Он также сделал две результативные передачи в этой встрече.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин тоже отметился двумя результативными передачами.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 48 из 51.