Кожевников: «Российские игроки — одни из лучших в НХЛ. Они на первых ролях»
Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о российских игроках в НХЛ.
«НХЛ — молодцы! Ну, какие санкции могут быть к нашим игроком? Российские игроки в НХЛ одни из лучших. Они на первых ролях! Вон Панарин две голевые отдал в матче против «Тампы», Кучеров забил, да еще и наши вратари зажигают. НХЛ — это бизнес, а для них этот главное», — сказал Кожевников «СЭ».
«Тампа» в ночь на понедельник дома победила «Рейнджерс» со счетом 3:2 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
В составе «Тампы» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Он также сделал две результативные передачи в этой встрече.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин тоже отметился двумя результативными передачами.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 48 из 51.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|7.06
|03:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|30
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|17
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|10
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72