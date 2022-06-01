«Колорадо» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

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«Колорадо» одержал победу над «Эдмонтоном» (8:6) в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер (2), Натан Маккиннон, Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. У гостей шайбы забросили Эвандер Кейн, Зак Хайман, Райан Маклауд, Коннор Макдэвид, Дерек Райан, Райан Ньюджет-Хопкинс.

Вторая игра в серии состоится 3 июня и также пройдет Денвере. Начало — 3.00 (мск).