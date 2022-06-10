Игроки «Тампы» выстроились в ряд, чтобы поблагодарить Василевского за игру против «Рейнджерс»

«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» (3:1).

После финального свистка игроки «Лайтнинг» подъехали к вратарю Андрею Василевскому и поблагодарили голкипера за игру.

В текущем плей-офф Василевский провел 16 матчей, в которых сделал один шатаут и пропустил 38 шайб при 92,7 процента отраженных бросков.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 мск.