Василевский в растяжке отразил бросок Линдгрена в пятом матче серии с «Рейнджерс»

«Тампа» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Рейнджерс» (3:1).

В середине третьего периода при счете 1:1 вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал два сейва подряд, при этом второй бросок в исполнении защитника Райана Линдгрена россиянин отразил в рястяжке.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 мск.