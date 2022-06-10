Сергачев: «Сегодня игроки «Тампы» получили вознаграждение»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал свой гол в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:1).

«Это не супер-сумасшедшая игра. Это простая игра, которую мы постоянно практикуем. Нападающие идут к воротам, защитники бросают. Как сказал Стэмкос: «Продолжайте делать это все больше и больше, и вы получите вознаграждение». Сегодня ребята получили это», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Сергачев в пятом матче серии набрал 2 (1+1) очка и стал первой звездой встречи.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 мск.