Главный тренер «Тампы» Купер назвал причины поражения от «Торонто»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер объяснил причины поражения в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ от «Торонто» (4:5 ОТ, 1-3).

«Все шло хорошо, но в конце концов спецбригады стали решающим фактором в игре. Соперник забил два важных гола в большинстве в конце, а мы не использовали свой шанс в начале третьего периода. Забей они одну шайбу или забей мы… это уже совсем другая история.

Мы забили достаточно голов, чтобы победить, но в конечном итоге нельзя столько пропускать. Мне все равно, регулярный ли это сезон или плей-офф. Если забил четыре, то должен побеждать, мы этого не сделали. Надо обороняться, а мы сделали недостаточно в этом компоненте», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.