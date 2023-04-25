Кубок Стэнли: «Каролина» — «Айлендерс», «Даллас» — «Миннесота» и другие матчи 26 апреля

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Пятые матчи

2.00 (мск). «Каролина» — «Айлендерс»

Счет в серии — 3-1

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Пятые матчи

3.00. «Даллас» — «Миннесота»

Счет в серии — 2-2

4.30. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Счет в серии — 2-2

Кубок Стэнли-2023: новости и статьи, обзоры матчей плей-офф НХЛ и статистика, календарь и сетка — по ссылке.