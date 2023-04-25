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Сегодня, 07:10

Невероятный камбэк «Торонто»: отыгрался с 1:4 и готов отправить «Тампу» в отпуск!

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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25 апреля. «Тампа» — «Торонто» (4:5 ОТ).
Фото ХК «Торонто»
Лучший матч этого плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Киллорн — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 9:57 — 1:0. Сергачев — 1 (Кучеров, Пойнт), 18:27 — 2:0. Аччиари — 2 (Холл, ОРайлли), 24:51 — 2:1. Стэмкос — 1 (Хедман, Пербикс), 31:31 — 3:1. Киллорн — 2 (Хагель, Сергачев), 38:49 — 4:1. Мэттьюс — 2 (Марнер, Нюландер), 49:44 — 4:2. Мэттьюс — 3 (бол., Нюландер, Джиордано), 52:29 — 4:3. Райлли — 2 (Марнер, ОРайлли), 56:04 — 4:4. Керфут — 1 (бол., Джиордано, Нюландер), 64:14 — 4:5.
Нереализованный буллит: Хагель (Тампа-Бэй), 7:45.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (12+7+11+1) — 37 (5+14+12+6).
Наши: Кучеров (19.06/2/0), Сергачев (24.13/3/+1) — -.
25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 1-3.

Чего мы ждали от встречи «Тампы» и «Торонто» в первом раунде плей-офф? Затяжную наэлектризованную битву двух по-настоящему равных команд с кучей голов, стычек и интригой. Команд, которые из-за неизбежности своего столкновения давно успели изучить друг друга до мельчайших нюансов и разложить игру соперника на молекулы. Что мы получаем? Ровно то, на что и рассчитывали.

После обидно проигранной бойни в первом домашнем матче «Лайтнинг» были в неоплатном долгу перед собственными болельщиками, которые позавчера наблюдали за тем, как их команда мучается в большинстве второй матч подряд. Благо, сегодня хозяевам удалось подтянуть этот компонент и реализовать первое же удаление «Листьев», забив благодаря уже фирменному розыгрышу на 10-й минуте.

Сколько раз за этот сезон мы видели, как Никите Кучерову переводят в правый круг вбрасывания, а тот делает мощный замах, показывает бросок в касание и вместо него выдает великолепный пас на пятак, который партнеру остается только замкнуть в пустой угол? Есть ощущение, что точно не дважды и даже не трижды за регулярку.

Здорово, что на одной голевой передаче 86-й номер «Тампы» не остановился и под конец первого периода отметился еще одним результативным баллом и не только помог своей команде удвоить преимущество, но и забить первый гол в этом плей-офф ставшему недавно отцом Михаилу Сергачеву. Сперва Кучеров с трудом завез шайбу в чужую зону, затем обыгрался с Брэйденом Пойнтом, а после нашел пасом на левом фланге российского защитника, который поймал на перемещении Илью Самсонова. Кстати, благодаря ассистентскому дублю Никита достиг отметки в 160 очков за карьеру в плей-офф НХЛ и сравнялся с Майком Босси, Горди Хоу, Элом Макинниссом и Бобби Смитом, выйдя на 22-е место в истории лиги по данному показателю.

Правда, на 25-й минуте лучший бомбардир «Болтс» стал антигероем в эпизоде с голом Ноэля Аччиари, замешкавшись на собственном пятачке после подбора и оказавшись обкраденным Райаном О'Райлли. И несколько удивительно, что выдав довольно слабый второй период, «Тампа» закончила его с преимуществом в три гола, ответив долгожданной дебютной шайбой Стивена Стэмкоса и дублем от Алекса Киллорна.

Как оказалось, настоящий кошмар ждал команду Джона Купера в третьем периоде. В идеальном мире, памятуя урок прошлого матча и тот факт, как здорово «Торонто» прибавляет в концовках, «Тампа» должна была сыграть максимально строго и уверенно довести дело до победы. Тем более, хозяева никогда не проигрывали в плей-офф, ведя с разницей в три шайбы в заключительном отрезке. Однако в реальности «Молнии» были жестко наказаны соперником за позиционные ошибки и удаления.

До 50-й минуте мало что предвещало беду и казалось, что этот матч «Молнии» уж точно не отдадут. Все изменилось, когда режим берсерка в самый нужный момент включил Остон Мэттьюс, уставший от регулярных вылетов в первом раунде. Сначала хозяева после смены ошиблись при построении в средней зоне и позволили усатому снайперу, подключившемуся на дальнюю штангу, казнить себя привычно хлестким и сильным кистевым броском. А через пару смен увидели, как американец в большинстве отправляет шайбу ворота Андрея Василевского благодаря филигранному подправлению.

Только по-настоящему притихла слишком рано начавшая праздновать 2:2 в серии «Амали-Арена», когда увидела гол Моргана Райлли, которого болельщики «Болтс» возненавидели позавчера за толчок на борт Пойнта. И как бы ни был хорош спасительный наброс капитана «Листьев» от синей линии, все заслуга в его голе должна безраздельно достаться Джону Таваресу, не просто показавшему ценность выигранного вбрасывания в концовке, но и наглухо закрывшему на пятачке обзор Василевскому. Без действий 91-го номера «Торонто» мы бы сейчас точно не обсуждали сегодняшнее безумие.

Выйти из штопора «Тампе» так и не удалось. Нетрудно догадаться, что в овертайме психология и кураж были стопроцентно на стороне вечных неудачников из Онтарио, которые в самом его начале вынудили удалиться Сергачева. И если игра под воротами помогла парням Шелдона Кифа сравнять счет, то почему она не могла принести им победу? Весь хлеб гостей сегодня лежал на пятаке, и они очень здорово это почувствовали, доведя сумасшедший камбэк логичным голом работяги Алекса Керфута.

Удивимся ли мы, если «Тампа» в итоге перевернет серию или, как минимум, утащит ее в седьмой матч? Конечно же, нет. Впрочем, сделать это против такого повзрослевшего «Торонто», который отныне не рассыпается в трудные моменты, будет архисложно. Ясно одно — такой хоккей хочется смотреть как можно дольше. Жаль, что с одной из команд нам все-таки придется попрощаться через несколько дней.

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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
3 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
3 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 2
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
6. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
2 - 2
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
2 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
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2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 2
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2 - 3
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7 - 3
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5 - 1
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2 - 3
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0 - 0
6. Миннесота - Даллас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
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Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 4 10
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 9
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 4 8
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 4 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 5
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 5
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 2 0.91
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 1 1.18
Игорь Шестеркин

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Рейнджерс

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