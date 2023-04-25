Невероятный камбэк «Торонто»: отыгрался с 1:4 и готов отправить «Тампу» в отпуск!

Лучший матч этого плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Киллорн — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 9:57 — 1:0. Сергачев — 1 (Кучеров, Пойнт), 18:27 — 2:0. Аччиари — 2 (Холл, ОРайлли), 24:51 — 2:1. Стэмкос — 1 (Хедман, Пербикс), 31:31 — 3:1. Киллорн — 2 (Хагель, Сергачев), 38:49 — 4:1. Мэттьюс — 2 (Марнер, Нюландер), 49:44 — 4:2. Мэттьюс — 3 (бол., Нюландер, Джиордано), 52:29 — 4:3. Райлли — 2 (Марнер, ОРайлли), 56:04 — 4:4. Керфут — 1 (бол., Джиордано, Нюландер), 64:14 — 4:5.

Нереализованный буллит: Хагель (Тампа-Бэй), 7:45.

Вратари: Василевский — Самсонов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (12+7+11+1) — 37 (5+14+12+6).

Наши: Кучеров (19.06/2/0), Сергачев (24.13/3/+1) — -.

25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Счет в серии: 1-3.

Чего мы ждали от встречи «Тампы» и «Торонто» в первом раунде плей-офф? Затяжную наэлектризованную битву двух по-настоящему равных команд с кучей голов, стычек и интригой. Команд, которые из-за неизбежности своего столкновения давно успели изучить друг друга до мельчайших нюансов и разложить игру соперника на молекулы. Что мы получаем? Ровно то, на что и рассчитывали.

После обидно проигранной бойни в первом домашнем матче «Лайтнинг» были в неоплатном долгу перед собственными болельщиками, которые позавчера наблюдали за тем, как их команда мучается в большинстве второй матч подряд. Благо, сегодня хозяевам удалось подтянуть этот компонент и реализовать первое же удаление «Листьев», забив благодаря уже фирменному розыгрышу на 10-й минуте.

Сколько раз за этот сезон мы видели, как Никите Кучерову переводят в правый круг вбрасывания, а тот делает мощный замах, показывает бросок в касание и вместо него выдает великолепный пас на пятак, который партнеру остается только замкнуть в пустой угол? Есть ощущение, что точно не дважды и даже не трижды за регулярку.

Здорово, что на одной голевой передаче 86-й номер «Тампы» не остановился и под конец первого периода отметился еще одним результативным баллом и не только помог своей команде удвоить преимущество, но и забить первый гол в этом плей-офф ставшему недавно отцом Михаилу Сергачеву. Сперва Кучеров с трудом завез шайбу в чужую зону, затем обыгрался с Брэйденом Пойнтом, а после нашел пасом на левом фланге российского защитника, который поймал на перемещении Илью Самсонова. Кстати, благодаря ассистентскому дублю Никита достиг отметки в 160 очков за карьеру в плей-офф НХЛ и сравнялся с Майком Босси, Горди Хоу, Элом Макинниссом и Бобби Смитом, выйдя на 22-е место в истории лиги по данному показателю.

Правда, на 25-й минуте лучший бомбардир «Болтс» стал антигероем в эпизоде с голом Ноэля Аччиари, замешкавшись на собственном пятачке после подбора и оказавшись обкраденным Райаном О'Райлли. И несколько удивительно, что выдав довольно слабый второй период, «Тампа» закончила его с преимуществом в три гола, ответив долгожданной дебютной шайбой Стивена Стэмкоса и дублем от Алекса Киллорна.

Как оказалось, настоящий кошмар ждал команду Джона Купера в третьем периоде. В идеальном мире, памятуя урок прошлого матча и тот факт, как здорово «Торонто» прибавляет в концовках, «Тампа» должна была сыграть максимально строго и уверенно довести дело до победы. Тем более, хозяева никогда не проигрывали в плей-офф, ведя с разницей в три шайбы в заключительном отрезке. Однако в реальности «Молнии» были жестко наказаны соперником за позиционные ошибки и удаления.

До 50-й минуте мало что предвещало беду и казалось, что этот матч «Молнии» уж точно не отдадут. Все изменилось, когда режим берсерка в самый нужный момент включил Остон Мэттьюс, уставший от регулярных вылетов в первом раунде. Сначала хозяева после смены ошиблись при построении в средней зоне и позволили усатому снайперу, подключившемуся на дальнюю штангу, казнить себя привычно хлестким и сильным кистевым броском. А через пару смен увидели, как американец в большинстве отправляет шайбу ворота Андрея Василевского благодаря филигранному подправлению.

Только по-настоящему притихла слишком рано начавшая праздновать 2:2 в серии «Амали-Арена», когда увидела гол Моргана Райлли, которого болельщики «Болтс» возненавидели позавчера за толчок на борт Пойнта. И как бы ни был хорош спасительный наброс капитана «Листьев» от синей линии, все заслуга в его голе должна безраздельно достаться Джону Таваресу, не просто показавшему ценность выигранного вбрасывания в концовке, но и наглухо закрывшему на пятачке обзор Василевскому. Без действий 91-го номера «Торонто» мы бы сейчас точно не обсуждали сегодняшнее безумие.

Выйти из штопора «Тампе» так и не удалось. Нетрудно догадаться, что в овертайме психология и кураж были стопроцентно на стороне вечных неудачников из Онтарио, которые в самом его начале вынудили удалиться Сергачева. И если игра под воротами помогла парням Шелдона Кифа сравнять счет, то почему она не могла принести им победу? Весь хлеб гостей сегодня лежал на пятаке, и они очень здорово это почувствовали, доведя сумасшедший камбэк логичным голом работяги Алекса Керфута.

Удивимся ли мы, если «Тампа» в итоге перевернет серию или, как минимум, утащит ее в седьмой матч? Конечно же, нет. Впрочем, сделать это против такого повзрослевшего «Торонто», который отныне не рассыпается в трудные моменты, будет архисложно. Ясно одно — такой хоккей хочется смотреть как можно дольше. Жаль, что с одной из команд нам все-таки придется попрощаться через несколько дней.