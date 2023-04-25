Невероятный камбэк «Торонто»: отыгрался с 1:4 и готов отправить «Тампу» в отпуск!
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Киллорн — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 9:57 — 1:0. Сергачев — 1 (Кучеров, Пойнт), 18:27 — 2:0. Аччиари — 2 (Холл, ОРайлли), 24:51 — 2:1. Стэмкос — 1 (Хедман, Пербикс), 31:31 — 3:1. Киллорн — 2 (Хагель, Сергачев), 38:49 — 4:1. Мэттьюс — 2 (Марнер, Нюландер), 49:44 — 4:2. Мэттьюс — 3 (бол., Нюландер, Джиордано), 52:29 — 4:3. Райлли — 2 (Марнер, ОРайлли), 56:04 — 4:4. Керфут — 1 (бол., Джиордано, Нюландер), 64:14 — 4:5.
Нереализованный буллит: Хагель (Тампа-Бэй), 7:45.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 31 (12+7+11+1) — 37 (5+14+12+6).
Наши: Кучеров (19.06/2/0), Сергачев (24.13/3/+1) — -.
25 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Счет в серии: 1-3.
Чего мы ждали от встречи «Тампы» и «Торонто» в первом раунде плей-офф? Затяжную наэлектризованную битву двух по-настоящему равных команд с кучей голов, стычек и интригой. Команд, которые из-за неизбежности своего столкновения давно успели изучить друг друга до мельчайших нюансов и разложить игру соперника на молекулы. Что мы получаем? Ровно то, на что и рассчитывали.
После обидно проигранной бойни в первом домашнем матче «Лайтнинг» были в неоплатном долгу перед собственными болельщиками, которые позавчера наблюдали за тем, как их команда мучается в большинстве второй матч подряд. Благо, сегодня хозяевам удалось подтянуть этот компонент и реализовать первое же удаление «Листьев», забив благодаря уже фирменному розыгрышу на 10-й минуте.
Сколько раз за этот сезон мы видели, как Никите Кучерову переводят в правый круг вбрасывания, а тот делает мощный замах, показывает бросок в касание и вместо него выдает великолепный пас на пятак, который партнеру остается только замкнуть в пустой угол? Есть ощущение, что точно не дважды и даже не трижды за регулярку.
Здорово, что на одной голевой передаче 86-й номер «Тампы» не остановился и под конец первого периода отметился еще одним результативным баллом и не только помог своей команде удвоить преимущество, но и забить первый гол в этом плей-офф ставшему недавно отцом Михаилу Сергачеву. Сперва Кучеров с трудом завез шайбу в чужую зону, затем обыгрался с Брэйденом Пойнтом, а после нашел пасом на левом фланге российского защитника, который поймал на перемещении Илью Самсонова. Кстати, благодаря ассистентскому дублю Никита достиг отметки в 160 очков за карьеру в плей-офф НХЛ и сравнялся с Майком Босси, Горди Хоу, Элом Макинниссом и Бобби Смитом, выйдя на 22-е место в истории лиги по данному показателю.
Правда, на 25-й минуте лучший бомбардир «Болтс» стал антигероем в эпизоде с голом Ноэля Аччиари, замешкавшись на собственном пятачке после подбора и оказавшись обкраденным Райаном О'Райлли. И несколько удивительно, что выдав довольно слабый второй период, «Тампа» закончила его с преимуществом в три гола, ответив долгожданной дебютной шайбой Стивена Стэмкоса и дублем от Алекса Киллорна.
Как оказалось, настоящий кошмар ждал команду Джона Купера в третьем периоде. В идеальном мире, памятуя урок прошлого матча и тот факт, как здорово «Торонто» прибавляет в концовках, «Тампа» должна была сыграть максимально строго и уверенно довести дело до победы. Тем более, хозяева никогда не проигрывали в плей-офф, ведя с разницей в три шайбы в заключительном отрезке. Однако в реальности «Молнии» были жестко наказаны соперником за позиционные ошибки и удаления.
До 50-й минуте мало что предвещало беду и казалось, что этот матч «Молнии» уж точно не отдадут. Все изменилось, когда режим берсерка в самый нужный момент включил Остон Мэттьюс, уставший от регулярных вылетов в первом раунде. Сначала хозяева после смены ошиблись при построении в средней зоне и позволили усатому снайперу, подключившемуся на дальнюю штангу, казнить себя привычно хлестким и сильным кистевым броском. А через пару смен увидели, как американец в большинстве отправляет шайбу ворота Андрея Василевского благодаря филигранному подправлению.
Только по-настоящему притихла слишком рано начавшая праздновать 2:2 в серии «Амали-Арена», когда увидела гол Моргана Райлли, которого болельщики «Болтс» возненавидели позавчера за толчок на борт Пойнта. И как бы ни был хорош спасительный наброс капитана «Листьев» от синей линии, все заслуга в его голе должна безраздельно достаться Джону Таваресу, не просто показавшему ценность выигранного вбрасывания в концовке, но и наглухо закрывшему на пятачке обзор Василевскому. Без действий 91-го номера «Торонто» мы бы сейчас точно не обсуждали сегодняшнее безумие.
Выйти из штопора «Тампе» так и не удалось. Нетрудно догадаться, что в овертайме психология и кураж были стопроцентно на стороне вечных неудачников из Онтарио, которые в самом его начале вынудили удалиться Сергачева. И если игра под воротами помогла парням Шелдона Кифа сравнять счет, то почему она не могла принести им победу? Весь хлеб гостей сегодня лежал на пятаке, и они очень здорово это почувствовали, доведя сумасшедший камбэк логичным голом работяги Алекса Керфута.
Удивимся ли мы, если «Тампа» в итоге перевернет серию или, как минимум, утащит ее в седьмой матч? Конечно же, нет. Впрочем, сделать это против такого повзрослевшего «Торонто», который отныне не рассыпается в трудные моменты, будет архисложно. Ясно одно — такой хоккей хочется смотреть как можно дольше. Жаль, что с одной из команд нам все-таки придется попрощаться через несколько дней.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 1
|
Вегас - Виннипег
|3 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 2
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|2 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|25.04
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 3
|25.04
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 5 ОТ
|25.04
|04:30
|
Виннипег – Вегас
|2 : 4
|25.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|4
|10
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|9
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|4
|8
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|4
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|5
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|2
|0.91
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|1
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|4
|1.44