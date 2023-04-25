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Сегодня, 10:42

«Тампа» впервые в истории проиграла матч плей-офф, ведя с разницей в три шайбы в третьем периоде

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тампа-Бэй» установила антирекорд клуба в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто» (4:5 ОТ, 1-3).

К 49-й минуте встречи «молнии» выигрывали со счетом 4:1, но затем «Тампа» пропустила 3 шайбы и матч перешел в овертайм. В итоге гол Александра Керфута принес победу «Торонто».

Таким образом, «Тампа» впервые в своей истории проиграла матч плей-офф, выигрывая в три шайбы в третьем периоде.

Счет в серии 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
3 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
0 - 0
3 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
2 - 2
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
6. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
2 - 2
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
2 - 2
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 1
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 1
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
0 - 0
6. Миннесота - Даллас
0 - 0
2 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
13.04
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26.04
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28.04
29.04
30.04
15.04 02:30
Коламбус – Баффало
 2 : 5
15.04 03:00
Нэшвилл – Колорадо
 3 : 4
25.04 02:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 1 : 3
25.04 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 5 ОТ
25.04 04:30
Виннипег – Вегас
 2 : 4
25.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 3 : 2 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 4 10
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 9
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 4 8
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 4 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 5
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 5
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 2 0.91
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 1 1.18
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 4 1.44
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