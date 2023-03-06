Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чем говорил с Овечкиным перед дедлайном НХЛ
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал детали разговора с нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным перед дедлайном НХЛ.
«Я встречался с Ови для того, чтобы рассказать ему, что, по моему мнению, произойдет здесь в будущем, просто чтобы он понял, почему. Почему это должно было случиться и чего мы надеемся достичь благодаря обменам в дедлайн», — цитирует Маклеллана портал Russian Machine Never Breaks.
26 февраля The Athletic сообщал, что Овечкин был недоволен обменом защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова в «Бостон».
24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
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Филадельфия – Детройт
|3 : 1
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
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Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26