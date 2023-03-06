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Сегодня, 13:25

Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чем говорил с Овечкиным перед дедлайном НХЛ

Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал детали разговора с нападающим «Кэпиталз» Александром Овечкиным перед дедлайном НХЛ.

«Я встречался с Ови для того, чтобы рассказать ему, что, по моему мнению, произойдет здесь в будущем, просто чтобы он понял, почему. Почему это должно было случиться и чего мы надеемся достичь благодаря обменам в дедлайн», — цитирует Маклеллана портал Russian Machine Never Breaks.

26 февраля The Athletic сообщал, что Овечкин был недоволен обменом защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова в «Бостон».

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

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Давид Пастрняк

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Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

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