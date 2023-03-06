Ковальчук выразил уважение защитнику «Филадельфии» Проворову за отказ участвовать в акции НХЛ
Двукратный чемпион мира и победитель Олимпиады в Пхенчхане Илья Ковальчук высказался о скандале, в который оказался втянут российский форвард «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.
«Там никто не обязан участвовать в таких акциях. Есть благотворительные мероприятия — там участвует вся команда. А такого рода вещи делаются по желанию. Поэтому то, как Ваня себя повел, заслуживает уважения. У человека есть свое мнение. И его можно только поддержать», — приводит слова Ковальчука Sport24.
Российский хоккеист пропустил предматчевую раскатку, на которую все его одноклубники вышли в специальных свитерах с обозначениями в поддержку ЛГБТ-сообществ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выпустила заявление по следам ситуации с российским защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым, в котором не стала осуждать хоккеиста.
После этого все джерси Проворова в интернет-магазине НХЛ были раскуплены.
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
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Филадельфия – Детройт
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Вегас – Монреаль
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Колорадо – Сиэтл
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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Давид Пастрняк
Бостон
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Тэйдж Томпсон
Баффало
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Линус Ульмарк
Бостон
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Филип Густавссон
Миннесота
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Антти Раанта
Каролина
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