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Сегодня, 10:35

The Athletic: Овечкин был недоволен обменом Орлова в «Бостон»

Руслан Минаев
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Орлов (слева), Евгений Кузнецов и Овечкин.
Фото Global Look Press

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин остался недоволен обменом защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова в «Бостон».

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.

«Как мне сказал один из близких людей Овечкина, последняя пара недель была крайне тяжелой для него. Умер его отец, а близкого друга Дмитрия Орлова обменяли после 12 лет в «Вашингтоне».

Овечкин недоволен ситуацией, но понимает, почему генеральный менеджер клуба Маклеллан делает то, что делает», — написал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 59 33 26 75
4 Айлендерс 62 30 32 67
5 Питтсбург 58 28 30 65
6 Вашингтон 61 29 32 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 59 19 40 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 58 37 21 78
4 Баффало 57 30 27 64
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Колорадо 57 33 24 71
3 Виннипег 59 35 24 71
4 Миннесота 59 32 27 70
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 60 33 27 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 59 23 36 51
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
Результаты / календарь
16.02
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19.02
20.02
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22.02
23.02
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25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
26.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 1 : 3
26.02 03:00
Каролина – Анахайм
 2 : 3
26.02 03:00
Монреаль – Оттава
 2 : 5
26.02 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 7 : 0
26.02 04:00
Детройт – Тампа-Бэй
 0 : 3
26.02 06:00
Вегас – Даллас
 2 : 3 Б
26.02 06:00
Колорадо – Калгари
 4 : 1
26.02 06:00
Сан-Хосе – Чикаго
 3 : 4 Б
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Баффало – Вашингтон
 - : -
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 - : -
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Коннор Макдэвид

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Филип Густавссон

Филип Густавссон

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