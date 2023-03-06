Детский тренер Кучерова: «Тампа» попала в какую-то непонятную яму. Собираюсь позвонить Никите и узнать, что к чему»
Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, высказался об игре команды в текущем сезоне НХЛ.
«Команда попала в какую-то непонятную яму. Мне трудно сказать, потому что я нахожусь далеко. Давно с Никитой не разговаривал, собираюсь ему позвонить и узнать, что к чему и почему. Самому интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Курдина.
Также он оценил игру Кучерова в этом сезоне.
«Были неплохие отрезки, но сейчас неудачный, как и у всей «Тампы». Один ты не можешь играть, хоккей — это командный вид спорта. Здесь много разных нюансов. Надеюсь, что в «Тампе» смогут выправить ситуацию», — добавил тренер.
В текущем сезоне Кучеров сыграл в 63 играх за «Тампу» и набрал 88 (23+65) очков. Его команда располагается на 5-й строчке с 79 очками за 63 матча.
|6.03
|00:00
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
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Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26