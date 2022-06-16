Бураковски — о победной шайбе в первом матче с «Тампой»: «Ничушкин отдал отличный пас, мне оставалось лишь бросить»
Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски прокомментировал свою победную шайбу в овертайме первого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (4:3 ОТ).
Форвард поблагодарил своего одноклубника россиянина Валерия Ничушкина за голевую передачу.
«Я немного нервничал перед матчем, плохо спал прошлой ночью. Не мог дождаться, когда уже можно будет выйти на лед. Вэл (Валерий Ничушкин. — Прим. «СЭ») получил шайбу и отдал отличный пас на меня. Мне оставалось только бросить. К счастью, я попал. Что я думал, когда забил гол? Честно говоря, ни о чем особо не думал. Наслаждался невероятными ощущениями», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бураковски.
Помимо голевой передачи Ничушкин в игре с «Тампой» отметился голом в середине первого периода.
Второй матч серии до четырех побед «Колорадо» — «Тампа» пройдет 19 июня. Начало — в 3.00 (мск).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|16.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|15
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72