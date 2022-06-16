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Сегодня, 09:58

Бураковски — о победной шайбе в первом матче с «Тампой»: «Ничушкин отдал отличный пас, мне оставалось лишь бросить»

Форвард «Колорадо» Бураковски поблагодарил Ничушкина за голевой пас в овертайме матча с «Тампой»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски прокомментировал свою победную шайбу в овертайме первого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (4:3 ОТ).

Форвард поблагодарил своего одноклубника россиянина Валерия Ничушкина за голевую передачу.

«Я немного нервничал перед матчем, плохо спал прошлой ночью. Не мог дождаться, когда уже можно будет выйти на лед. Вэл (Валерий Ничушкин. — Прим. «СЭ») получил шайбу и отдал отличный пас на меня. Мне оставалось только бросить. К счастью, я попал. Что я думал, когда забил гол? Честно говоря, ни о чем особо не думал. Наслаждался невероятными ощущениями», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бураковски.

Помимо голевой передачи Ничушкин в игре с «Тампой» отметился голом в середине первого периода.

Второй матч серии до четырех побед «Колорадо» — «Тампа» пройдет 19 июня. Начало — в 3.00 (мск).

Источник: https://www.nhl.com/news/andre-burakovsky-hero-for-colorado-avalanche-in-game-1-of-stanley-cup-final/c-334626138?tid=334128040
Андре Бураковски
Валерий Ничушкин
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Нападающий «Колорадо» Бураковски забросил самую быструю шайбу в овертайме финала Кубка Стэнли за 11 лет
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
1 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
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21.06
23.06
16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 15 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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