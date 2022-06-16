Форвард «Колорадо» Бураковски поблагодарил Ничушкина за голевой пас в овертайме матча с «Тампой»

Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски прокомментировал свою победную шайбу в овертайме первого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (4:3 ОТ).

Форвард поблагодарил своего одноклубника россиянина Валерия Ничушкина за голевую передачу.

«Я немного нервничал перед матчем, плохо спал прошлой ночью. Не мог дождаться, когда уже можно будет выйти на лед. Вэл (Валерий Ничушкин. — Прим. «СЭ») получил шайбу и отдал отличный пас на меня. Мне оставалось только бросить. К счастью, я попал. Что я думал, когда забил гол? Честно говоря, ни о чем особо не думал. Наслаждался невероятными ощущениями», — приводит официальный сайт НХЛ слова Бураковски.

Помимо голевой передачи Ничушкин в игре с «Тампой» отметился голом в середине первого периода.

Второй матч серии до четырех побед «Колорадо» — «Тампа» пройдет 19 июня. Начало — в 3.00 (мск).