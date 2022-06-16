Нападающий «Колорадо» Бураковски забросил самую быструю шайбу в овертайме финала Кубка Стэнли за 11 лет

Нападающий «Колорадо» Андре Бураковски забросил победную шайбу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (4:3 ОТ).

Швед забил спустя 1 минуту и 23 секунды после начала овертайма.

Это самая быстрая шайба в овертаймах финалов Кубка Стэнли за последние 11 лет. В 2011 году форвард «Ванкувера» Алекс Берроуз отличился на 11-й секунде овертайма второго матча серии против «Бостона» (3:2 ОТ).

Отметим, что Бураковски забросил первую в карьере шайбу в финале плей-офф НХЛ — до этого у него было 4 результативных передачи в серии сезона-2017/18 против «Вегаса». Тогда форвард выступал за «Вашингтон» и стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталз».