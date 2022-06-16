Плющев — о запрете на ввоз Кубка Стэнли в Россию: «Это полнейшая глупость»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на запрет НХЛ ввозить Кубок Стэнли в Россию.

«Это решение ложится в общую канву. В этом нет ничего удивительного. Конечно, это полнейшая глупость. Эти люди завоевали кубок. Есть внутренний устав, который говорит о том, что обладатель Кубка Стэнли имеет право привезти его на родину. Ничего удивительного, но было бы странно, если бы они разрешили нашим хоккеистам это сделать», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ запретила россиянам, в случае победы, вывозить Кубок Стэнли на родину. Также отмечается, что такое ограничение может быть снято позднее.