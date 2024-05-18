«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» переиграла «Бостон» (2:1) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ и выиграла серию — 4-2.

У «Пантерз» голами отметились Антон Лунделл и Густав Форслинг. Единственная шайба «Брюинз» на счету Павла Захи.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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