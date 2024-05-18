Монтгомери — после вылета «Бостона» из Кубка Стэнли: «Я поблагодарил игроков»

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери ответил на вопрос о том, что он сказал игрокам команды после вылета из Кубка Стэнли.

«Я поблагодарил игроков, сказал, что для меня было честью тренировать их в этом сезоне благодаря их упорной работе и конкурентоспособности, которую они демонстрировали на протяжении года», — приводит слова Монтгомери журналист Шон Хатчеон.

18 мая «Бостон» уступил «Флориде» (1:2) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. «Флорида» одержала четвертую победу (4-2) в серии и вышла в финал Восточной конференции.