Бобровский — о выходе «Флориды» в финал Восточной конференции: «Для меня большая честь быть частью этой команды»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал выход его команды в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ.

18 мая «Флорида» обыграла «Бостон» (2:1) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. «Пантерз» одержали четвертую победу (4-2) в серии и вышли в финал Восточной конференции.

«Мы живем настоящим моментом. Мы верим друг в друга и работаем друг с другом. Это отличная группа парней, и для меня большая честь быть частью этой команды», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

35-летнего россиянина признали второй звездой матча. Он отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.