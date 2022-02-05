«Колорадо» может вернуть Донского в дедлайн

«Колорадо» может вернуть финского нападающего в дедлайн

«Колорадо» проявляет интерес к нападающему «Сиэтла» Йоонасу Донскому. «Эвеланш» могут попробовать выменять форварда в дедлайн, сообщает журналист Адриан Дейтер.

У Донского предстоящим летом заканчивается контракт, по которому он зарабатывает 3,9 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне финн набрал 15 (1+14) очков в 45 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что предыдущие два сезона 29-летний вингер провел именно в составе «Колорадо».