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Бобровский признан второй звездой матча «Бостон» — «Флорида»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча второго раунда плей-офф «Бостон» — «Флорида» (1:2).

Второй звездой встречи признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал форвард Густав Форслинг, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку Джереми Суэймен, который отразил 26 из 28 бросков.

Сергей Бобровский пропустил гол от&nbsp;Павла Захи в&nbsp;матче &laquo;Бостон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo; 18&nbsp;мая. «Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в финал конференции
Густав Форслинг
Сергей Бобровский
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ХК Бостон Брюинз
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«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в финал конференции

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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
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8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
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7 Оттава 82 37 45 78
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
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7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
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Даллас - Колорадо
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Флорида - Бостон
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Первый раунд
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
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