Бобровский признан второй звездой матча «Бостон» — «Флорида»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча второго раунда плей-офф «Бостон» — «Флорида» (1:2).

Второй звездой встречи признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. 35-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Первой звездой стал форвард Густав Форслинг, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку Джереми Суэймен, который отразил 26 из 28 бросков.