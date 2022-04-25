Кожевников разобрал эпизод с травмой Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на травму форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Вратарь точно сыграл неумышеленно. Винить голкипера в том, что Саша получил травму, не стоит. По движению видно, что он ничего не делал. Саша лишь сблизился с вратарем, поэтому случилось то, что случилось.Такое бывает в хоккее. Это же контактный вид спорта. Что касается травмы Овечкина, то не думаю, что там случилось что-то серьезное. Саша — мужик. Думаю, в ближайшие игры он сможет выйти на лед», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода. Овечкин не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.