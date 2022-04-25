Впервые за 28 лет три защитника набрали более 80 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Три защитника в НХЛ впервые за 28 лет набрали 80 или более очков за регулярный чемпионат.

Роман Йоси из «Нэшвилла» в матче с «Тампой» (2:6) забил гол и набрал 91 (21+70) очко.

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар записал на свой счет 85 (27+58) очков.

Виктор Хедман из «Тампы» отметился голевой передачей в матче с «Нэшвиллом» и набрал 81 (20+61) очко в сезоне.

Последний раз три защитника набирали более 80 очков в регулярке в сезоне-1993/94. Это были Рэй Бурк (91, «Бостон»), Сергей Зубов — 89 («Нью-Йорк Рейнджерс»), Эл Макиннис — 82 («Калгари»).