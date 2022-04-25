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Сегодня, 15:36

Кучеров повторил личный рекорд сезона в НХЛ и стал лучшим бомбардиром апреля

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

В матче против «Флориды» нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 5 (2+3) очков и повторил российский рекорд сезона.

Ранее в пяти результативных атаках за игру принимали участие Артемий Панарин во встрече с «Чикаго» и Владимир Тарасенко в матче с «Баффало». Пять очков — повторение также и личного рекорда Никиты. В декабре 2018 года он забил гол и сделал четыре передачи против «Эдмонтона», а спустя три месяца добавил к двум шайбам три паса во встрече с «Флоридой».

Россияне, набиравшие более трех очков за матч в сезоне-2021/22

Дата

Игрок

Команда

Матч

Очки

14.10.2021

Александр Овечкин

Вашингтон

Рейнджерс (д) — 5:1

4 (2+2)

15.10.2021

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

Детройт (г) — 7:6 ОТ

4 (1+3)

19.11.2021

Кирилл Капризов

Миннесота

Даллас (д) — 7:2

4 (1+3)

27.11.2021

Кирилл Капризов

Миннесота

Виннипег (д) — 7:1

4 (1+3)

08.12.2021

Артемий Панарин

Рейнджерс

Чикаго (г) — 6:2

4 (2+2)

18.01.2022

Иван Барбашев

Сент-Луис

Нэшвилл (д) — 5:3

4 (2+2)

13.03.2022

Артемий Панарин

Рейнджерс

Даллас (г) — 7:4

5 (1+4)

28.03.2022

Евгений Малкин

Питтсбург

Детройт (д) — 11:2

4 (3+1)

15.04.2022

Владимир Тарасенко

Сент-Луис

Баффало (г) — 6:2

5 (3+2)

17.04.2022

Дмитрий Орлов

Вашингтон

Монреаль (г) — 8:4

4 (1+3)

17.04.2022

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

Виннипег (д) — 7:4

4 (2+2)

22.04.2022

Артемий Панарин

Рейнджерс

Айлендерс (г) — 6:3

4 (0+4)

23.04.2022

Кирилл Капризов

Миннесота

Сиэтл (д) — 6:3

4 (1+3)

25.04.2022

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

Флорида (г) — 8:4

5 (2+3)

Пропустивший почти половину сезона Кучеров с 62 очками не входит даже в топ-60 лучших бомбардиров чемпионата, зато по средней результативности идет на четвертом месте в лиге. Выше Никиты, набирающего 1,409 очка за игру, располагаются только ведущие борьбу за «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид и Джонатан Юбердо, а также фаворит снайперской гонки Остон Мэттьюс. Десятое место по средней результативности занимает Кирилл Капризов, Артемий Панарин — 11-й.

Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Очки

Ср.

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

78

118 (43+75)

1,513

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

79

115 (30+85)

1,456

Остон Мэттьюс

США

Торонто

72

104 (58+46)

1,444

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

44

62 (23+39)

1,409

Джонни Годро

США

Калгари

79

111 (39+72)

1,405

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

78

108 (55+53)

1,385

Натан Маккиннон

Канада

Колорадо

63

87 (32+55)

1,381

Митч Марнер

Канада

Торонто

71

97 (35+62)

1,366

Александр Барков

Финляндия

Флорида

66

88 (39+49)

1,333

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

78

103 (45+58)

1,321

Артемий Панарин

Россия

Рейнджерс

74

96 (22+74)

1,297

Заодно Кучеров вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров месяца. В апреле Никита принял участие 24 голевых атаках «Тампы», записав на свой счет 12 точных бросков. Вместе с ним в тройку входят российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. «Блюзмены» тоже набрали по 24 очка, но забили меньше голов.

Лучшие бомбардиры НХЛ в апреле 2022 года

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Очки

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

13

24 (12+12)

Владимир Тарасенко

Россия

Сент-Луис

14

24 (11+13)

Павел Бучневич

Россия

Сент-Луис

14

24 (9+15)

Стивен Стэмкос

Канада

Тампа-Бэй

13

24 (7+17)

Роберт Томас

Канада

Сент-Луис

14

24 (7+17)

Кевин Фиала

Швейцария

Миннесота

13

23 (10+13)

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

12

21 (7+14)

Александр Барков

Финляндия

Флорида

12

20 (8+12)

Джонни Годро

США

Калгари

12

20 (8+12)

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

13

20 (7+13)

Кучеров стал десятым игроком, которому удалось в чемпионате-2021/22 выдать шестиматчевую голевую серию. Такой же результат показывали Крис Крайдер, Андрес Ли, Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. В оставшихся трех матчах регулярки форвард «Тампы» может замахнуться на рекорд сезона (восемь подряд игр с голами), который делят Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари».

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

Митч Марнер

Канада

Торонто

8

10

Элиас Линдхольм

Швеция

Калгари

8

9

Макс Пачиоретти

США

Вегас

7

10

Остон Мэттьюс

США

Торонто

7

10

Дэвид Перрон

Канада

Сент-Луис

7

10

Крис Крайдер

США

Рейнджерс

6

9

Андерс Ли

США

Айлендерс

6

9

Никита Кучеров*

Россия

Тампа-Бэй

6

8

Остон Мэттьюс

США

Торонто

6

8

Кирилл Капризов

Россия

Миннесота

6

7

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

6

7

* Серия продолжается.

Уже в следующем матче Кучеров может повторить личный рекорд и вплотную приблизиться к звездам 1990-х Александру Могильному и Павлу Буре, каждый из которых выдавал голевые серии из восьми игр подряд. Семь раз кряду без гола не уходили с площадки помимо Никиты Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Самые продолжительные голевые серии россиян

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Голы

Александр Могильный

1992/93

Баффало

8

16

Павел Буре

1993/94

Ванкувер

8

11

Илья Ковальчук

2005/06

Атланта

7

11

Александр Овечкин

2005/06

Вашингтон

7

8

Никита Кучеров

2017/18

Тампа-Бэй

7

8

Александр Могильный

1995/96

Ванкувер

7

7

Александр Овечкин

2018/19

Вашингтон

6

10

Илья Ковальчук

2008/09

Атланта

6

9

Евгений Малкин

2011/12

Питтсбург

6

9

Павел Дацюк

2003/04

Детройт

6

8

Никита Кучеров*

2021/22

Тампа-Бэй

6

8

Илья Ковальчук

2006/07

Атланта

6

7

Валерий Зелепукин

1992/93

Нью-Джерси

6

7

Николай Борщевский

1992/93

Торонто

6

7

Евгений Малкин

2006/07

Питтсбург

6

7

Александр Овечкин

2007/08

Вашингтон

6

7

Александр Радулов

2006/07

Нэшвилл

6

7

Кирилл Капризов

2021/22

Миннесота

6

7

Сергей Макаров

1991/92

Калгари

6

6

Сергей Немчинов

1991/92

Рейнджерс

6

6

Александр Овечкин

2005/06

Вашингтон

6

6

Александр Семин

2008/09

Вашингтон

6

6

* Серия продолжается.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Никита Кучеров
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 79 25 54 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
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30.04
25.04 02:00
Монреаль – Бостон
 3 : 5
25.04 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 4 : 8
25.04 02:00
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 Б
25.04 02:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 1
25.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 5 ОТ
25.04 03:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
25.04 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 4 : 5 Б
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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