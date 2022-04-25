Кучеров повторил личный рекорд сезона в НХЛ и стал лучшим бомбардиром апреля

В матче против «Флориды» нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 5 (2+3) очков и повторил российский рекорд сезона.

Ранее в пяти результативных атаках за игру принимали участие Артемий Панарин во встрече с «Чикаго» и Владимир Тарасенко в матче с «Баффало». Пять очков — повторение также и личного рекорда Никиты. В декабре 2018 года он забил гол и сделал четыре передачи против «Эдмонтона», а спустя три месяца добавил к двум шайбам три паса во встрече с «Флоридой».

Россияне, набиравшие более трех очков за матч в сезоне-2021/22

Дата Игрок Команда Матч Очки 14.10.2021 Александр Овечкин Вашингтон Рейнджерс (д) — 5:1 4 (2+2) 15.10.2021 Никита Кучеров Тампа-Бэй Детройт (г) — 7:6 ОТ 4 (1+3) 19.11.2021 Кирилл Капризов Миннесота Даллас (д) — 7:2 4 (1+3) 27.11.2021 Кирилл Капризов Миннесота Виннипег (д) — 7:1 4 (1+3) 08.12.2021 Артемий Панарин Рейнджерс Чикаго (г) — 6:2 4 (2+2) 18.01.2022 Иван Барбашев Сент-Луис Нэшвилл (д) — 5:3 4 (2+2) 13.03.2022 Артемий Панарин Рейнджерс Даллас (г) — 7:4 5 (1+4) 28.03.2022 Евгений Малкин Питтсбург Детройт (д) — 11:2 4 (3+1) 15.04.2022 Владимир Тарасенко Сент-Луис Баффало (г) — 6:2 5 (3+2) 17.04.2022 Дмитрий Орлов Вашингтон Монреаль (г) — 8:4 4 (1+3) 17.04.2022 Никита Кучеров Тампа-Бэй Виннипег (д) — 7:4 4 (2+2) 22.04.2022 Артемий Панарин Рейнджерс Айлендерс (г) — 6:3 4 (0+4) 23.04.2022 Кирилл Капризов Миннесота Сиэтл (д) — 6:3 4 (1+3) 25.04.2022 Никита Кучеров Тампа-Бэй Флорида (г) — 8:4 5 (2+3)

Пропустивший почти половину сезона Кучеров с 62 очками не входит даже в топ-60 лучших бомбардиров чемпионата, зато по средней результативности идет на четвертом месте в лиге. Выше Никиты, набирающего 1,409 очка за игру, располагаются только ведущие борьбу за «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид и Джонатан Юбердо, а также фаворит снайперской гонки Остон Мэттьюс. Десятое место по средней результативности занимает Кирилл Капризов, Артемий Панарин — 11-й.

Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22

Игрок Страна Команда Матчи Очки Ср. Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 78 118 (43+75) 1,513 Джонатан Юбердо Канада Флорида 79 115 (30+85) 1,456 Остон Мэттьюс США Торонто 72 104 (58+46) 1,444 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 44 62 (23+39) 1,409 Джонни Годро США Калгари 79 111 (39+72) 1,405 Леон Драйзайтль Германия Эдмонтон 78 108 (55+53) 1,385 Натан Маккиннон Канада Колорадо 63 87 (32+55) 1,381 Митч Марнер Канада Торонто 71 97 (35+62) 1,366 Александр Барков Финляндия Флорида 66 88 (39+49) 1,333 Кирилл Капризов Россия Миннесота 78 103 (45+58) 1,321 Артемий Панарин Россия Рейнджерс 74 96 (22+74) 1,297

Заодно Кучеров вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров месяца. В апреле Никита принял участие 24 голевых атаках «Тампы», записав на свой счет 12 точных бросков. Вместе с ним в тройку входят российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. «Блюзмены» тоже набрали по 24 очка, но забили меньше голов.

Лучшие бомбардиры НХЛ в апреле 2022 года

Игрок Страна Команда Матчи Очки Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 13 24 (12+12) Владимир Тарасенко Россия Сент-Луис 14 24 (11+13) Павел Бучневич Россия Сент-Луис 14 24 (9+15) Стивен Стэмкос Канада Тампа-Бэй 13 24 (7+17) Роберт Томас Канада Сент-Луис 14 24 (7+17) Кевин Фиала Швейцария Миннесота 13 23 (10+13) Джонатан Юбердо Канада Флорида 12 21 (7+14) Александр Барков Финляндия Флорида 12 20 (8+12) Джонни Годро США Калгари 12 20 (8+12) Кирилл Капризов Россия Миннесота 13 20 (7+13)

Кучеров стал десятым игроком, которому удалось в чемпионате-2021/22 выдать шестиматчевую голевую серию. Такой же результат показывали Крис Крайдер, Андрес Ли, Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. В оставшихся трех матчах регулярки форвард «Тампы» может замахнуться на рекорд сезона (восемь подряд игр с голами), который делят Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари».

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22

Игрок Страна Команда Матчи Голы Митч Марнер Канада Торонто 8 10 Элиас Линдхольм Швеция Калгари 8 9 Макс Пачиоретти США Вегас 7 10 Остон Мэттьюс США Торонто 7 10 Дэвид Перрон Канада Сент-Луис 7 10 Крис Крайдер США Рейнджерс 6 9 Андерс Ли США Айлендерс 6 9 Никита Кучеров* Россия Тампа-Бэй 6 8 Остон Мэттьюс США Торонто 6 8 Кирилл Капризов Россия Миннесота 6 7 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 6 7

* Серия продолжается.

Уже в следующем матче Кучеров может повторить личный рекорд и вплотную приблизиться к звездам 1990-х Александру Могильному и Павлу Буре, каждый из которых выдавал голевые серии из восьми игр подряд. Семь раз кряду без гола не уходили с площадки помимо Никиты Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Самые продолжительные голевые серии россиян

Игрок Сезон Команда Матчи Голы Александр Могильный 1992/93 Баффало 8 16 Павел Буре 1993/94 Ванкувер 8 11 Илья Ковальчук 2005/06 Атланта 7 11 Александр Овечкин 2005/06 Вашингтон 7 8 Никита Кучеров 2017/18 Тампа-Бэй 7 8 Александр Могильный 1995/96 Ванкувер 7 7 Александр Овечкин 2018/19 Вашингтон 6 10 Илья Ковальчук 2008/09 Атланта 6 9 Евгений Малкин 2011/12 Питтсбург 6 9 Павел Дацюк 2003/04 Детройт 6 8 Никита Кучеров* 2021/22 Тампа-Бэй 6 8 Илья Ковальчук 2006/07 Атланта 6 7 Валерий Зелепукин 1992/93 Нью-Джерси 6 7 Николай Борщевский 1992/93 Торонто 6 7 Евгений Малкин 2006/07 Питтсбург 6 7 Александр Овечкин 2007/08 Вашингтон 6 7 Александр Радулов 2006/07 Нэшвилл 6 7 Кирилл Капризов 2021/22 Миннесота 6 7 Сергей Макаров 1991/92 Калгари 6 6 Сергей Немчинов 1991/92 Рейнджерс 6 6 Александр Овечкин 2005/06 Вашингтон 6 6 Александр Семин 2008/09 Вашингтон 6 6

* Серия продолжается.