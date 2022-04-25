Кучеров повторил личный рекорд сезона в НХЛ и стал лучшим бомбардиром апреля
В матче против «Флориды» нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал 5 (2+3) очков и повторил российский рекорд сезона.
Ранее в пяти результативных атаках за игру принимали участие Артемий Панарин во встрече с «Чикаго» и Владимир Тарасенко в матче с «Баффало». Пять очков — повторение также и личного рекорда Никиты. В декабре 2018 года он забил гол и сделал четыре передачи против «Эдмонтона», а спустя три месяца добавил к двум шайбам три паса во встрече с «Флоридой».
Россияне, набиравшие более трех очков за матч в сезоне-2021/22
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Очки
|
14.10.2021
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
Рейнджерс (д) — 5:1
|
4 (2+2)
|
15.10.2021
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
Детройт (г) — 7:6 ОТ
|
4 (1+3)
|
19.11.2021
|
Кирилл Капризов
|
Миннесота
|
Даллас (д) — 7:2
|
4 (1+3)
|
27.11.2021
|
Кирилл Капризов
|
Миннесота
|
Виннипег (д) — 7:1
|
4 (1+3)
|
08.12.2021
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
Чикаго (г) — 6:2
|
4 (2+2)
|
18.01.2022
|
Иван Барбашев
|
Сент-Луис
|
Нэшвилл (д) — 5:3
|
4 (2+2)
|
13.03.2022
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
Даллас (г) — 7:4
|
5 (1+4)
|
28.03.2022
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
Детройт (д) — 11:2
|
4 (3+1)
|
15.04.2022
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
Баффало (г) — 6:2
|
5 (3+2)
|
17.04.2022
|
Дмитрий Орлов
|
Вашингтон
|
Монреаль (г) — 8:4
|
4 (1+3)
|
17.04.2022
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
Виннипег (д) — 7:4
|
4 (2+2)
|
22.04.2022
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
Айлендерс (г) — 6:3
|
4 (0+4)
|
23.04.2022
|
Кирилл Капризов
|
Миннесота
|
Сиэтл (д) — 6:3
|
4 (1+3)
|
25.04.2022
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
Флорида (г) — 8:4
|
5 (2+3)
Пропустивший почти половину сезона Кучеров с 62 очками не входит даже в топ-60 лучших бомбардиров чемпионата, зато по средней результативности идет на четвертом месте в лиге. Выше Никиты, набирающего 1,409 очка за игру, располагаются только ведущие борьбу за «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид и Джонатан Юбердо, а также фаворит снайперской гонки Остон Мэттьюс. Десятое место по средней результативности занимает Кирилл Капризов, Артемий Панарин — 11-й.
Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Ср.
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
78
|
118 (43+75)
|
1,513
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
79
|
115 (30+85)
|
1,456
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
72
|
104 (58+46)
|
1,444
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
44
|
62 (23+39)
|
1,409
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
79
|
111 (39+72)
|
1,405
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
78
|
108 (55+53)
|
1,385
|
Натан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
63
|
87 (32+55)
|
1,381
|
Митч Марнер
|
Канада
|
Торонто
|
71
|
97 (35+62)
|
1,366
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
Флорида
|
66
|
88 (39+49)
|
1,333
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
78
|
103 (45+58)
|
1,321
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
Рейнджерс
|
74
|
96 (22+74)
|
1,297
Заодно Кучеров вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров месяца. В апреле Никита принял участие 24 голевых атаках «Тампы», записав на свой счет 12 точных бросков. Вместе с ним в тройку входят российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. «Блюзмены» тоже набрали по 24 очка, но забили меньше голов.
Лучшие бомбардиры НХЛ в апреле 2022 года
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
13
|
24 (12+12)
|
Владимир Тарасенко
|
Россия
|
Сент-Луис
|
14
|
24 (11+13)
|
Павел Бучневич
|
Россия
|
Сент-Луис
|
14
|
24 (9+15)
|
Стивен Стэмкос
|
Канада
|
Тампа-Бэй
|
13
|
24 (7+17)
|
Роберт Томас
|
Канада
|
Сент-Луис
|
14
|
24 (7+17)
|
Кевин Фиала
|
Швейцария
|
Миннесота
|
13
|
23 (10+13)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
12
|
21 (7+14)
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
Флорида
|
12
|
20 (8+12)
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
12
|
20 (8+12)
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
13
|
20 (7+13)
Кучеров стал десятым игроком, которому удалось в чемпионате-2021/22 выдать шестиматчевую голевую серию. Такой же результат показывали Крис Крайдер, Андрес Ли, Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. В оставшихся трех матчах регулярки форвард «Тампы» может замахнуться на рекорд сезона (восемь подряд игр с голами), который делят Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари».
Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Митч Марнер
|
Канада
|
Торонто
|
8
|
10
|
Элиас Линдхольм
|
Швеция
|
Калгари
|
8
|
9
|
Макс Пачиоретти
|
США
|
Вегас
|
7
|
10
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
7
|
10
|
Дэвид Перрон
|
Канада
|
Сент-Луис
|
7
|
10
|
Крис Крайдер
|
США
|
Рейнджерс
|
6
|
9
|
Андерс Ли
|
США
|
Айлендерс
|
6
|
9
|
Никита Кучеров*
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
6
|
8
|
Остон Мэттьюс
|
США
|
Торонто
|
6
|
8
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
Миннесота
|
6
|
7
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
6
|
7
* Серия продолжается.
Уже в следующем матче Кучеров может повторить личный рекорд и вплотную приблизиться к звездам 1990-х Александру Могильному и Павлу Буре, каждый из которых выдавал голевые серии из восьми игр подряд. Семь раз кряду без гола не уходили с площадки помимо Никиты Илья Ковальчук и Александр Овечкин.
Самые продолжительные голевые серии россиян
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Могильный
|
1992/93
|
Баффало
|
8
|
16
|
Павел Буре
|
1993/94
|
Ванкувер
|
8
|
11
|
Илья Ковальчук
|
2005/06
|
Атланта
|
7
|
11
|
Александр Овечкин
|
2005/06
|
Вашингтон
|
7
|
8
|
Никита Кучеров
|
2017/18
|
Тампа-Бэй
|
7
|
8
|
Александр Могильный
|
1995/96
|
Ванкувер
|
7
|
7
|
Александр Овечкин
|
2018/19
|
Вашингтон
|
6
|
10
|
Илья Ковальчук
|
2008/09
|
Атланта
|
6
|
9
|
Евгений Малкин
|
2011/12
|
Питтсбург
|
6
|
9
|
Павел Дацюк
|
2003/04
|
Детройт
|
6
|
8
|
Никита Кучеров*
|
2021/22
|
Тампа-Бэй
|
6
|
8
|
Илья Ковальчук
|
2006/07
|
Атланта
|
6
|
7
|
Валерий Зелепукин
|
1992/93
|
Нью-Джерси
|
6
|
7
|
Николай Борщевский
|
1992/93
|
Торонто
|
6
|
7
|
Евгений Малкин
|
2006/07
|
Питтсбург
|
6
|
7
|
Александр Овечкин
|
2007/08
|
Вашингтон
|
6
|
7
|
Александр Радулов
|
2006/07
|
Нэшвилл
|
6
|
7
|
Кирилл Капризов
|
2021/22
|
Миннесота
|
6
|
7
|
Сергей Макаров
|
1991/92
|
Калгари
|
6
|
6
|
Сергей Немчинов
|
1991/92
|
Рейнджерс
|
6
|
6
|
Александр Овечкин
|
2005/06
|
Вашингтон
|
6
|
6
|
Александр Семин
|
2008/09
|
Вашингтон
|
6
|
6
* Серия продолжается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|112
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|80
|45
|35
|101
|4
|Вашингтон
|79
|44
|35
|100
|5
|Айлендерс
|79
|35
|44
|80
|6
|Коламбус
|79
|36
|43
|79
|7
|Нью-Джерси
|79
|27
|52
|62
|8
|Филадельфия
|79
|25
|54
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|79
|57
|22
|120
|2
|Торонто
|80
|52
|28
|111
|3
|Тампа-Бэй
|79
|49
|30
|106
|4
|Бостон
|79
|49
|30
|103
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|80
|31
|49
|72
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|55
|24
|116
|2
|Миннесота
|79
|51
|28
|109
|3
|Сент-Луис
|80
|49
|31
|109
|4
|Нэшвилл
|79
|44
|35
|94
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|79
|46
|33
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|79
|42
|37
|90
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|79
|32
|47
|76
|7
|Анахайм
|80
|30
|50
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|25.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|3 : 5
|25.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|4 : 8
|25.04
|02:00
|
Вашингтон – Торонто
|3 : 4 Б
|25.04
|02:00
|
Виннипег – Колорадо
|4 : 1
|25.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 5 ОТ
|25.04
|03:30
|
Анахайм – Сент-Луис
|3 : 6
|25.04
|05:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|4 : 5 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|118
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|79
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19