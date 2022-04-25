Овечкин получил травму верхней части тела и не смог продолжить матч с «Торонто»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода. Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», Овечкин не сможет продолжить игру.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.