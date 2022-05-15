Департамент безопасности игроков НХЛ не увидел нарушения в силовом приеме Задорова на Гленденинге

Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрел эпизод с силовым приемом защитника «Калгари» Никиты Задорова в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (2:4).

«После тщательного просмотра всех доступных видеозаписей и после телефонного слушания Департамент безопасности игроков определил, что в отношении Задорова не будет никаких дополнительных дисциплинарных взысканий за его силовой прием на форварде «Старз» Люке Гленденинге. В этом эпизоде был значительный контакт головой, Задоров выбрал правильный угол подхода. Следовательно, в соответствии с Правилом 48.1 (I) контакт головой был определен как неизбежный», — говорится в сообщении.

В начале второго периода Задоров провел силовой прием на Гленденинге. Нападающему разбили нос и потребовалась помощь медиков.