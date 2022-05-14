Жена Малкина жалеет о раннем вылете из плей-офф Овечкина и Капризова

Жена Малкина заявила, что она сожалеет о вылете из плей-офф Овечкина и Капризова

Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, подвела предварительные итоги первого раунда плей-офф НХЛ.

По словам девушки, она сожалеет о вылете «Миннесоты», за которую выступает россиянин Кирилл Капризов, и «Вашингтона» с его капитаном Александром Овечкиным.

«Жаль, что «Миннесота» и «Сент-Луис» вышли друг на друга в первом раунде. Капризов очень даровитый и филигранный игрок, эстетическое удовольствие наблюдать за этим парнем, — написла Кастерова в Telegram. — И «Вашингтон», конечно. Александр — неоспоримый лидер, надежный офис и горячее ядро «Кэпиталз», хотелось бы, что бы еще поиграли в пределах финала конференции».

Напомним, что Вашингтон проиграл Флориде со счетом 2-4 в серии, а «Миннесота» с тем же счетом уступила «Сент- Луису».

«Питтсбург» и «Рейнджерс» продолжают серию. Пока счет ничейный 3-3. Решающая игра пройдет 16 мая (начало — в 02.00 мск).