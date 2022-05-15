Василевский выйдет в старте «Тампы» на седьмой матч серии с «Торонто»

«Тампа» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде сыграет с «Торонто».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Андрей Василевский, в запасе остался Брайан Эллиотт. 27-летний россиянин провел все 6 матчей, в которых пропустил 21 шайбу при 88,5 процента отраженных бросков.

Также в первом звене «Тампы» сыграет форвард Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев — в третьем звене.

Седьмой матч серии «Торонто» — «Тампа» начнется сегодня, 15 мая и начнется в 2:00 мск.