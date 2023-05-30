«Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Вегас» в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 6:0.

Дубль оформил Уильям Карлссон, еще по шайбе забросили Уильям Каррьер, Киган Колесар, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио, Иван Барбашев отметился результативной передачей.

«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Флоридой».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Даллас» — «Вегас» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Каррье — 2 (Колесар), 3:41 — 0:1. Карлссон — 9 (бол., Руа, Смит), 10:25 — 0:2. Колесар — 2 (Каррье, Мартинес), 14:00 — 0:3. Маршессо — 9 (Барбашев, Хэг), 30:25 — 0:4. Карлссон — 10 (Амадио), 42:06 — 0:5. Амадио — 3 (Карлссон, Смит), 52:25 — 0:6.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 29 (16+7+6).

Наши: — - Барбашев (14.46/1/+1).

30 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 2-4