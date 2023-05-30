«Милуоки» без Аскарова добился первой победы в полуфинальной серии плей-офф АХЛ

«Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 3:1.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров остался в запасе, форвард Егор Афанасьев не отметился результативными действиями.

Счет в серии 2-1 в пользу «Коачеллы». Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 3.00 мск.