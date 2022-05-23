Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

«Все игры дурно пахнут, если вы не побеждаете. Думаю, что в целом у нас определенно были шансы выиграть. Если быть честным, я бы почти каждую ночь был готов видеть такую игру. У нас были неплохие возможности, но мы не использовали игру в большинстве», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвертый матч пройдет 25 мая и начнется в 2:00 мск.