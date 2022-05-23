Гретцки выложил фото с Шестеркиным: «Отличный вратарь. Приятно было поздороваться»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки опубликовал в соцсетях фотографию с вратарем «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:1).

«Хорошая победа и отличный вратарь. Приятно было поздороваться. Нереальная игра!» — написал Гретцки.

26-летний россиянин отразил 43 броска и был признан первой звездой матча. В текущем плей-офф Шестеркин провел 10 матчей, в которых пропустил 29 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.