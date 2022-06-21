Болельщики «Тампы» раскритиковали защитника «Колорадо» Тэйвза за то, что он нанес травму Кучерову

Болельщики «Тампы» в соцсетях раскритиковали защитника «Колорадо» Дэвона Тэйвза, который травмировал форварда «Лайтнинг» Никиту Кучерова в третьем матче финала Кубка Стэнли.

В конце третьего периода Тэйвз врезался в Кучерова и ударил его по спине сзади. Российский хоккеист не смог продолжить игру и ушел в раздевалку.

WolfGangz21: «Дэвон Тэйвз — грязный игрок, который попытался травмировать Кучерова».

Tua Turntheballova: «Дисквалифицируйте Тэйвза! «Колорадо» не может смириться с тем, что мы уничтожили их вратаря сегодня».

EcoLoveDavid: «Если Кучеров не вернется в следующем матче, то «Тампе» нужен Брэйден Пойнт. Вообще, нужно, чтобы на льду были они оба. Жестокие травмы».

AJ_c21: «Не могу наслаждаться победой своей команды, потому что я расстроен из-за травмы Кучерова, которую он получил после грязного приема от соперника. Если Никита не вернется в четвертом матче, то серия закончена. Возможно, в этом и заключается план «Колорадо».

Vito_LoDuca: «Надеюсь, Кучеров будет в порядке. Нам это нужно».

Tyler_blxck: «Тэйвз просто выместил всю злость на Кучерове и попытался сломать его».

«Тампа» обыграла «Колорадо» в третьем матче со счетом 6:2, Кучеров сделал две голевых передачи и стал второй звездой матча.

«Лайтнинг» отыграли отставание в серии с «Колорадо» — 1-2. Четвертый матч состоится 23 июня, начало — в 03.00 (мск).