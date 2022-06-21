Беднар: «Сегодня «Тампа» показала свой лучший хоккей. Про «Колорадо» нельзя сказать то же самое»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение от «Тампы» (2:6) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Наш основной вратарь Дарси Кемпер провел не лучший матч сегодня. Впрочем, это можно сказать и обо всех остальных. Мы побеждаем и проигрываем вместе, всей командой. Мы понимали, что «Тампа» вернется в этой серии. Сегодняшний матч был очень важным.

Наша реализация под давлением была плохой, мы слишком аккуратно обращались с шайбой. Очевидно, «Тампа» показала сегодня свой лучший хоккей, но про нас нельзя сказать то же самое», — сказал на пресс-конференции Беднар.

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 23 июня, начало — в 03.00 (мск).