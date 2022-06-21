Нападающий «Тампы» Кучеров признан второй звездой третьего матча финала плей-офф НХЛ против «Колорадо»

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой третьего матча финала плей-офф НХЛ против «Колорадо» (6:2).

Россиянин сделал две результативных передачи в игре с «Эвеланш». В конце третьего периода форвард получил травму и был вынужден досрочно отправиться в раздевалку.

Первой звездой матча стал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, на счету которого заброшенная шайба и голевой пас. Третья звезда — форвард «Тампы» Ник Пол, забивший победный гол.

Три звезды третьего матча финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Колорадо». ХК «Тампа»

«Тампа» уступает «Колорадо» в серии со счетом 1-2. Четвертый матч пройдет в четверг, 23 июня. Начало запланировано на 03.00 (мск).