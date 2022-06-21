Андрей Василевский одержал десятую победу в финалах плей-офф НХЛ

«Тампа» обыграла «Колорадо» (6:2) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 37 из 39 бросков по своим воротам и одержал 10-ю победу в финалах плей-офф НХЛ в карьере.

Василевский стал седьмым вратарем в истории лиги с 10 или более победами в финалах Кубка Стэнли с момента расширения лиги в сезоне-1967/68.

Россиянин уступает по этому показателю Кену Драйдену (24), Патрику Руа (18), Мартину Бродо, Билли Смиту (оба — 17), Гранту Фюру (14) и Крису Осгуду (11).