Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Тампы».

«Действительно, это команда с глубоким составом. Отличная игра в обороне, они опасны в нападении. Игра вратаря великолепна. Я имею в виду, что они вернулись на прежнее место по какой-то причине, верно? Но мы готовы к вызову. Я считаю, что если вы хотите быть лучшим, вы должны ожидать, что сможете победить лучших, и мы готовы к вызову. Э то будет длинная, напряженная серия», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» стартует 16 июня в Денвере.