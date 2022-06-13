«Рейнджерс» подтвердили возвращение Кравцова в команду

«Рейнджерс» на официальном сайте подтвердили возвращение нападающего Виталия Кравцова в команду. С российским хоккеистом подписано соглашение на 1 год.

Ранее стало известно, что зарплата хоккеиста составит 875 тысяч долларов.

Напомним, осенью 2021 года «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. После чего Кравцов вернулся в КХЛ и доигрывал сезон в «Тракторе».

В прошедшем сезоне 22-летний форвард провел 19 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности «+4». В плей-офф Кравцов принял участие в 15 встречах, заработав 10 (7+3) баллов при общей полезности «-3».