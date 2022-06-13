Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:48

Ландескуг: «Василевский — лучший вратарь в НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился мнением об игре вратаря «Тампы» Андрея Василевского перед финалом Кубка Стэнли.

«Он величина. Он хорошо двигается, хорошо читает игру. Кажется, что он спокойный вратарь, который делает остановки, которые ему нужно делать. По телевизору мало что видишь. Но да, это лучший вратарь в лиге», — приводит слова Ландескуга официальный сайт НХЛ.

Андрей Василевский. Василевский в серии против «Рейнджерс»: 159 сэйвов, 91,9 процента отраженных бросков

Финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» стартует 16 июня в Денвере.

Габриэль Ландескуг
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Слуцкий с бургером и скандал с МОК. «Макдоналдс» переродился в России, а в мировом спорте остается ключевым игроком
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Материалы сюжета: Кубок Стэнли, финал-2022 «Колорадо» — «Тампа»: все о главной серии НХЛ
Ландескуг: «Чтобы быть лучшими, нужно побеждать лучших, а «Тампа» будет защищать Кубок Стэнли второй год подряд»
Кадри и Кольяно смогут сыграть за «Колорадо» в финале Кубка Стэнли
В «Рейнджерс» найдут нового центра для Панарина? Что ждет клуб в межсезонье
Защитник «Вашингтона» Орлов похвалил менеджмент «Тампы»
Кучеров и Василевский выбили Шестеркина: чемпионов ждет новый вызов
Крикунов заявил, что будет болеть за «Тампу» в финале Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ландескуг: «Чтобы быть лучшими, нужно побеждать лучших, а «Тампа» будет защищать Кубок Стэнли второй год подряд»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
4.06
5.06
7.06
8.06
10.06
12.06
16.06
19.06
21.06
23.06
16.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости