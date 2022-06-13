Ландескуг: «Василевский — лучший вратарь в НХЛ»

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился мнением об игре вратаря «Тампы» Андрея Василевского перед финалом Кубка Стэнли.

«Он величина. Он хорошо двигается, хорошо читает игру. Кажется, что он спокойный вратарь, который делает остановки, которые ему нужно делать. По телевизору мало что видишь. Но да, это лучший вратарь в лиге», — приводит слова Ландескуга официальный сайт НХЛ.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» стартует 16 июня в Денвере.