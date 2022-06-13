Ландескуг: «Василевский — лучший вратарь в НХЛ»
Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился мнением об игре вратаря «Тампы» Андрея Василевского перед финалом Кубка Стэнли.
«Он величина. Он хорошо двигается, хорошо читает игру. Кажется, что он спокойный вратарь, который делает остановки, которые ему нужно делать. По телевизору мало что видишь. Но да, это лучший вратарь в лиге», — приводит слова Ландескуга официальный сайт НХЛ.
Финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» стартует 16 июня в Денвере.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
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23.06
|16.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
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