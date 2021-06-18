27 сэйвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

«Тампа» выиграла у «Айлендерс» в третьем матче третьего раунда плей-офф НХЛ (2:1). «Лайтнинг» вышли вперед в серии — 2-1.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов сделал 23 сэйва и пропустил две шайбы.

Следующий матч состоится в воскресенье, 20 июня.

НХЛ

Плей-офф

Третий раунд

Третий матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Гурд — 3 (Коулмэн, Чернак), 10:05 — 0:1. Клаттербак — 4 (Мартин, Сизикас), 37:01 — 1:1. Пойнт — 11 (Хедман, Кучеров), 39:40 — 1:2.

Вратари: Варламов (58:13) — Василевский.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (7+13+8) — 25 (11+9+5).

Наши: — - Кучеров (19.53/0/+1), Сергачев (19.32/0/0).

18 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 1-2.