Бриндамор признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ
03:25
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор стал лауреатом премии «Джейк Адамс Эворд». Эта награда вручается лучшему тренеру сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Также на премию претендовали Дин Эвасон из «Миннесоты» и Джоэль Кенневилль из «Флориды».
В сезоне-2020/21 «Харрикейнз» заняли первое место в таблице Центрального дивизиона.
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