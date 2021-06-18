Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бриндамор признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ

03:25

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор стал лауреатом премии «Джейк Адамс Эворд». Эта награда вручается лучшему тренеру сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Также на премию претендовали Дин Эвасон из «Миннесоты» и Джоэль Кенневилль из «Флориды».

В сезоне-2020/21 «Харрикейнз» заняли первое место в таблице Центрального дивизиона.

Читайте также

Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Нидерланды обыграли Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020
Россия — Дания: прогноз «СЭ» на решающий матч команды Черчесова в группе Евро-2020
Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд