Бриндамор признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор стал лауреатом премии «Джейк Адамс Эворд». Эта награда вручается лучшему тренеру сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Также на премию претендовали Дин Эвасон из «Миннесоты» и Джоэль Кенневилль из «Флориды».

Congratulations to 2021 Jack Adams Award winner, Rod Brind'Amour! ? #NHLAwards pic.twitter.com/SYNMZJcRJe — NHL (@NHL) June 17, 2021

В сезоне-2020/21 «Харрикейнз» заняли первое место в таблице Центрального дивизиона.